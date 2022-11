Stand: 24.11.2022 16:50 Uhr Orange Day: Gewalt in Partnerschaften geht leicht zurück

Einen Tag vor dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (Orange Day) hat das Bundeskriminalamts (BKA) seinen jährlichen Bericht zur Partnerschaftsgewalt veröffentlicht. Das BKA registrierte im Jahr 2021 insgesamt 143.604 Opfer von Gewalt in einer bestehenden oder ehemaligen Partnerschaft. Das sind drei Prozent weniger als im Vorjahr, wo die Zahlen einen bisherigen Höchststand erreicht hatten. Gewalt in Partnerschaften richtet sich in den meisten Fällen gegen Frauen - zu 80,3 Prozent sind die Opfer weiblich. In der Statistik erfasst das BKA nur die gemeldeten Fälle. Diese lasse daher keine Beurteilung der tatsächlichen Lage im Dunkelfeld zu.

