Stand: 26.08.2022 12:03 Uhr Opus Klassik für Sänger Jonas Kaufmann

Opernsänger Jonas Kaufmann wird mit einem Opus Klassik geehrt. Der 53-Jährige soll im Oktober in Berlin als Sänger des Jahres ausgezeichnet werden, wie die Veranstalter ankündigten. Geehrt wird er für das Album "Liszt - Freudvoll und leidvoll". Der Titel "Sängerin des Jahres" geht an Lea Desandre für "Amazone". Dirigent des Jahres wird Vladimir Jurowski vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin für "Strauss: Eine Alpensinfonie". Der Verein zur Förderung der Klassischen Musik vergibt den Opus Klassik seit 2018. Die Auszeichnungen werden am 9. Oktober im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt verliehen.