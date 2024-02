Stand: 25.02.2024 08:28 Uhr "Oppenheimer" holt in Hollywood drei Schauspiel-Preise

Zum 30. Mal hat Hollywoods Schauspielverband Screen Actors Guild am Samstagabend seine begehrten Trophäen vergeben. Das Historiendrama "Oppenheimer" räumte bei der Gala in Los Angeles gleich drei Preise ab: Cillian Murphy wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Robert Downey Jr. gewann den Preis als bester Nebendarsteller und zudem gewann der Film in der Topsparte den Ensemble-Preis für die gesamte Besetzung. Die Preise gelten als Vorboten für die im März anstehende Oscar-Verleihung.