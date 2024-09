Stand: 25.09.2024 08:20 Uhr Oper Frankfurt ist erneut das "Opernhaus des Jahres"

Die Oper Frankfurt ist zum achten Mal zum "Opernhaus des Jahres" gekürt worden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Fachzeitschrift "Opernwelt" unter 43 Kritikerinnen und Kritikern. Das Haus "mit dem sicheren Gespür für einen dramaturgisch plausiblen, innovativen und abwechslungsreichen Spielplan" habe den Titel zum dritten Mal in Folge gewonnen. Lydia Steier wurde für ihre "wagemutige" Inszenierung von Verdis "Aida" in Frankfurt als "Regisseurin des Jahres" ausgezeichnet. Die Kritiker sahen zudem den "Chor des Jahres" und mit John Osborn den "Sänger des Jahres" an der Oper am Main. | Sendebezug: 25.09.2024 10:50 | NDR Kultur