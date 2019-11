Stand: 21.11.2019 00:01 Uhr

Olivia Jones: "Die Königin von St. Pauli" wird 50 von Simone Horst

Das beschauliche Städtchen Springe in der Nähe von Hannover hätte sich wohl auch nicht träumen lassen, dass es der Geburtsort einer der buntesten Persönlichkeiten Deutschlands werden würde. Am 21. November 1969 wird in der Stadt der kleine Oliver geboren. Bereits in der Schulzeit trat er - zum Leidwesen seiner Familie und Lehrer - in Frauenkleidern auf. Dies war die Geburtsstunde von Olivia Jones - Deutschlands bekanntester und wohl auch erfolgreichster Drag Queen. Obwohl, damals nannte man das noch Travestiekünstler.

Die große Toilettenfrage

Auch zur Bundeswehrmusterung erschien nicht Oliver, sondern Olivia. Auf die Frage, auf welche Toilette sie denn gehen würde, für Männer oder Frauen, antwortete sie: "Immer dahin wo gerade mehr los ist!", so beschreibt sie es auf ihrer Webseite. Es folgte die Ausmusterung. Aber so konnte die mittlerweise fast 30 Jahre andauernde Karriere richtig starten.

1990 zogen Oliver und Olivia nach Hamburg und stellten sich bei Lilo Wanders, der damaligen Leiterin des Schmidt Theaters auf der Reeperbahn vor. Nach ein paar kleinen Auftritten bekam Olivia Jones bald ihre eigene Show. "Das war damals noch deutlich schwieriger. Damals gab es ja noch keine Vorbilder", sagt Jones heute über diese Zeit. In Hamburg wurde sie zum Star, dabei ging es ihr nie darum, berühmt zu werden: "Mein Ziel war einfach, davon irgendwann leben zu können. Ich wolle mich ausleben und in meinem Leben den größtmöglichen Spaß haben."

Eine Queen mit Haltung

Den größtmöglichen Spaß hatte nicht nur Olivia, sondern auch ihr Publikum in Deutschland und auch international. In der Welt der Travestie sind natürlich alle Queens, also Königinnen. Aber 1997 wurde Olivia Jones auch offiziell gekrönt, nämlich zur "Miss Drag Queen Of The World". Das war der große Durchbruch und es folgten viele Auftritte im Fernsehen als Moderatorin des Christopher Street Days oder des Eurovision Song Contests. Dabei zeigt sie immer Haltung. 2010 besucht sie zum Beispiel als Reporterin für das NDR Satire Magazin extra3 einen NPD-Parteitag. Außerdem engagiert sie sich für die Tierschutzorganisation PETA und verklagte die AfD Sachsen-Anhalt wegen Volksverhetzung. Die Partei hatte auf ihrer Facebookseite Homosexualität mit Kindesmissbrauch gleichgesetzt.

Classic: Olivia Jones bei der NPD extra 3 - 05.12.2012 22:50 Uhr Die NPD soll verboten werden. Aber ohne die Einzeller am rechten Rand würden uns ja die besten Beiträge wegbrechen, wie der hier aus dem Jahr 2007.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ihre wachsende Berühmtheit verhalf Olivia zu mehr Durchsetzungskraft auf dem Hamburger Kiez. 2008 eröffnete sie ihre erste eigene Bar, die "Olivia Jones Bar", auf der Großen Freiheit. Mittlerweile gehören vier weitere Clubs und Bars zu ihrem Königinnenreich. Außerdem führt sie bei ihren legendären Kieztouren Touristen und Einheimische durch ihr St. Pauli. All das schafft selbst die stärkste Drag Queen nicht alleine. Um die 100 Menschen gehören zur "Olivia Jones Familie". Sie sei sehr stolz, dass sie damit vielen Paradiesvögeln ein Nest und auch eine Plattform gebe.

Einmal St. Pauli - immer St. Pauli

Olivia Jones eigenes Nest ist und bleibt St. Pauli. Hier arbeitet sie nicht nur, sondern hier lebt sie auch. Das ist für sie auch mit einer besonderen Verantwortung verbunden. "Wir versuchen immer auch, ein Stück vom alten St. Pauli in die heutige Zeit zu retten, durch kreativen Denkmalschutz und Projekte wie unsere kostenlosen Kieztouren zum Tag des offenen Denkmals." Das wissen auch Hamburger Politiker zu schätzen. "Sie hat keine Villa in Irgendwo und greift hier nur ab, sondern sie lebt hier und hilft den Menschen, die hier leben. Das finde ich richtig gut", sagte Reeperbahn-Quartiersmanagerin Julia Staron kürzlich dazu.

Fotopose: "Wie eine Giraffe am Trinkloch"

Zwei Stunden dauert es bis aus Oliver Olivia geworden ist. Schrille Farben und hohe Perücken, dafür ist Olivia Jones bekannt. "Mit High Heels und Deko" ist die Drag Queen knapp 2,30 Meter groß - zumindest war sie das mal. 2017 lässt sie sich das eine Bein um fünf und das andere um sechs Zentimeter kürzen. "Ich war’s leid in der Olivia Jones Bar mit meiner Perücke immer die Decke zu schrubben", erzählt sie in ihren Fans in den sozialen Netzwerken. "Ich hatte bei Selfies eine Körperhaltung wie eine Giraffe am Trinkloch und ständige Schmerzen wegen meiner unterschiedlich langen Beine und der schrägen Hüfte." Die raus operierten Beinknochen bewahrt sie übrigens in einem Einmachglas in der Küche auf.

Manchmal wird aber selbst Olivia der Trubel zu viel. "Ich habe schon diesen Selbstdarstellungstrieb, den ich gern auslebe", sagt sie. "Aber den muss ich nicht 24 Stunden haben". Dann zieht sie als Oliver durch die Straßen und niemand erkennt sie - noch nicht mal in den eigenen Kneipen. Dort unterhält sich Oliver gerne mit seinen Gästen über sich selber: "Das ist total lustig."

Die "Königin von St. Pauli" wird 50

Am 21. November werden Oliver und Olivia 50 Jahre alt. Doch ans Aufhören denkt Olivia Jones noch lange nicht. "Diesen Satz muss ich jetzt immer häufiger über mich lesen. Was ist denn das für ein Satz?", beschwert sich die "Königin von St. Pauli.". "Das klingt ja, als wäre ich 90 oder so. Das ist meine Berufung. Ich werde das mit 80 und 90 noch machen, ob das Publikum will oder nicht." Und zum Geburtstag hat sie eigentlich auch nur einen großen Wunsch: "Ich würde mir für die Gesellschaft wünschen, dass wir irgendwann alle so tolerant geworden sind, dass wir eigentlich keinen Christopher Street Day mehr brauchen."

Weitere Informationen 59:41 NDR Fernsehen Olivia Jones - eine Drag Queen mit Haltung NDR Fernsehen Sie ist schrill und politisch, sie zeigt Haltung und Bein - die Travestiekünstlerin Olivia Jones alias Oliver Knöbel. Autor Sven Trösch begibt sich auf Spurensuche für ein besonderes Porträt. Video (59:41 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 21.11.2019 | 19:00 Uhr