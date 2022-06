Stand: 01.06.2022 14:16 Uhr Olga Tokarczuk veröffentlicht neuen Roman in Polen

Ein neuer Roman der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ist am Mittwoch in ihrer Heimat Polen erschienen. Der polnische Titel, der noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde, lässt sich mit "Empusion. Ein Horror der Naturheilkunde" übersetzen und ist ein bewusster Verweis auf Thomas Manns Roman "Der Zauberberg", wie Tokarczuk der "Gazeta Wyborcza" sagte. Die Handlung des Buches beginnt im Herbst 1913 im Kurort Görbersdorf, dem heutigen Sokolowsko in Niederschlesien. Dort wurde 1855 die weltweit erste Tuberkuloseheilanstalt gegründet. Tokarczuk war zuletzt in der Jury der Usedomer Literaturtage.