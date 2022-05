Stand: 22.05.2022 07:53 Uhr Oldenburger Museum enträtselt Geheimnisse der Mumien

Das Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg hat am Samstag eine Sonderausstellung über Mumien eröffnet. Unter der Überschrift "Mumien - Geheimnisse des Lebens" sind bis zum 5. Februar 2023 mehr als 30 originale Mumien von Menschen und Tieren zu sehen. Unter den Exponaten ist nach Museumsangaben auch eine Nachbildung des 25.000 Jahre alten mumifizierten Mammutbabys "Dima". Neben Einblicken in die Mumienforschung biete das Haus ein facettenreiches Vermittlungsprogramm rund um die Themen Mumien, Leben und Tod.