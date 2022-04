Stand: 19.04.2022 16:09 Uhr Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis ausgeschrieben

Die Stadt Oldenburg hat erneut ihren renommierten Kinder- und Jugendbuchpreis ausgeschrieben. Die mit 8.000 Euro dotierte Auszeichnung wird jährlich an Autorinnen und Autoren beziehungsweise an Illustratorinnen und Illustratoren verliehen, die erstmals mit einem eigenständigen Werk an die Öffentlichkeit treten, wie die Stadt mitteilte. Die Auszeichnung gilt als einer der wichtigsten Jugendbuchpreise in Deutschland. Bewerbungen sind bis zum 15. Juni möglich. Die Auszeichnung wird seit 1977 jeden Herbst während der "Kibum" in Oldenburg vergeben. Sie ist in diesem Jahr vom 12. bis 22. November geplant.