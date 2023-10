Stand: 30.10.2023 12:02 Uhr Oldenburg: Kinderbuchmesse Kibum mit Partnerland Schweiz

Unter dem Motto "Grüezi! Kibum trifft Schweiz" startet Deutschlands größte nicht-kommerzielle Kinderbuchmesse Kibum am 11. November in ihre 49. Saison. "Zahlreiche Schweizer Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren werden in Oldenburg zu Gast sein", kündigte die Stadt am Montag an. Für die diesjährige Kibum haben die Organisatoren eigenen Angaben zufolge mehr als 2.000 Neuerscheinungen der Kinder- und Jugendliteratur aus dem deutschsprachigen Raum eingeworben. Schirmherr ist der Schweizer Autor, Kabarettist und Liedermacher Franz Hohler. Die Kibum läuft bis zum 21. November. | Sendebezug: | 07.11.2023 19:00 | NDR 1 Niedersachsen