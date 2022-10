Stand: 26.10.2022 14:53 Uhr Ólafur Elíasson zeigt neue Installation in Katar

Überdimensionale, aufrecht stehende Ringe und runde Spiegelplatten in der Wüstenlandschaft: "Schatten, die auf dem Meer des Tages reisen", heißt die Installation des dänisch-isländischen Künstlers Ólafur Elíasson, die am Montag in Katar, nördlich der Hauptstadt Doha, eröffnet wurde. Sie liegt in der rauen Subara-Wüste, wo Besucher sie schon aus der Ferne am Horizont erkennen können. Wie eine kleine Siedlung oder ein Industriegelände, so Elíasson. Zur immer wieder kritisierten Menschenrechtslage in Katar sagte Elíasson, er sei "felsenfester Befürworter der Meinungsfreiheit" und der Rechte zur sexuellen Orientierung. Kunst biete aber eine seltene Gelegenheit, Menschen unterschiedlicher Hintergründe in einem Raum zusammenzubringen - auch bei anderen Werten und Meinungen.

