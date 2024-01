Stand: 16.01.2024 08:54 Uhr Olaf Schwarzenbach gewinnt Deutschen Cartoonpreis 2023

Der Berliner Cartoonist OL alias Olaf Schwarzbach hat den Deutschen Cartoonpreis 2023 gewonnen. Das haben die Frankfurter Buchmesse und der Lappan Verlag mitgeteilt. In der Begründung der Jury des Deutschen Cartoonpreises heißt es: "Ein Mitarbeitergespräch, bei dem sich der Chef bei seinem Untergebenen ausheult, ein Herr des Bösen, der überfordert ist mit all den Voll- und Halbkatastrophen, die er zu betreuen hat - die Menschheit hat es geschafft und 2023 selbst den Teufel an den Rand des Burnouts gebracht." Laut Jury hatten sich 200 Künstler mit 3.500 Zeichnungen um die Auszeichnung beworben. Eine Auswahl der 300 besten Cartoons des Jahres ist als Sammelband erschienen. | Sendebezug: | 16.01.2024 06:30 | NDR Kultur