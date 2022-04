Olaf Scholz bei Deutschland3000: "Dienste verschweigen Putin die Wahrheit" Stand: 04.04.2022 12:55 Uhr Olaf Scholz hat sich in "Deutschland3000 - eine gute Stunde mit Eva Schulz" den Fragen der Politikjournalistin gestellt. Dabei geht es vor allem um den Krieg in der Ukraine und das Verhältnis des Bundeskanzlers zu Wladimir Putin.

Olaf Scholz gab im Interview-Podcast mit Eva Schulz einen tiefen Einblick in persönliche Telefonate mit Wladimir Putin. Scholz spreche mit ihm in der Regel auf Deutsch. Putin antworte auf Russisch und manchmal auch auf Deutsch.

Auf die Frage von Eva Schulz, ob man mit jemanden, der einem immer wieder anlüge, überhaupt Lösungen finden könne, antwortete Scholz: "Ich bin überzeugt, dass der russische Präsident nicht ordentlich informiert ist. Dass die eigenen Dienste ihm viele Wahrheiten auch vorenthalten. Zum Beispiel, wie viele russische Soldaten in diesem Krieg gestorben sind."

Scholz habe keine Illusionen gehabt

Nach dem Gespräch in Moskau kurz vor dem Beginn des Krieges habe sich Scholz keine Illusionen gemacht. "Auf meine Frage, ob es passieren kann, dass ich in mein Flugzeug steige und sehe vom Flughafen die Kampfflieger in Richtung Ukraine aufsteigen, hat er nicht geantwortet", sagte der Bundeskanzler. Putin habe zu Scholz nie gesagt, dass er diesen Krieg nicht führen will. Sie seien zwar sehr unterschiedlicher Meinung und Scholz kritisiere ihn laut eigener Aussage in den Telefonaten heftig für das, was Russland in der Ukraine tut. Aber es bleibe "trotzdem notwendig zu sprechen und darauf zu bestehen, dass es ein Ende dieses Krieges gibt."

AUDIO: "Deutschland3000": Olaf Scholz, wie wollen Sie Putin stoppen? (71 Min) "Deutschland3000": Olaf Scholz, wie wollen Sie Putin stoppen? (71 Min)

Ohne friedliche Lösung, keine wirtschaftliche Zukunft Russlands

Auch zu den Folgen des Krieges äußerte sich der Bundeskanzler. Russland könne, egal wie der Konflikt ende, nicht als Gewinner hervorgehen, denn "dieser Krieg zerstört nicht nur die Ukraine, sondern auch die Zukunft Russlands." Ohne friedliche Lösung "wird es auf Jahrzehnte für Russland keine Chance geben, eine vernünftige ökonomische Entwicklung zu haben". Ein direkter militärischer Konflikt zwischen NATO und Russland sei unbedingt zu vermeiden, "weil das unverantwortlich wäre gegenüber dem Schicksal der Menschheit."

Olaf Scholz verweigerte mit Karl May den Wehrdienst

Scholz teilt im Interview aber auch seinen sehr persönlichen Blick auf den Ukraine-Krieg mit: "Das ist natürlich die Rückkehr dieser großen Sorge, mit der ich aufgewachsen bin." Unter dem Eindruck des Kalten Krieges habe er als stellvertretender Juso-Vorsitzender Friedenskundgebungen organisiert und später auch den Wehrdienst verweigert.

Bei der Begründung seiner Verweigerung habe er sich einen Scherz erlaubt. Neben den Kriegserfahrungen seiner Eltern und seiner Bewunderung für Martin Luther King habe er darin auch behauptet: "Ich hätte alle Bücher von Karl May gelesen, und die jeweiligen Helden hätten niemals jemanden getötet. Das hätte mich moralisch sehr geprägt. Irgendwie bin ich mit dem Witz durchgekommen", erzählt er im Interview mit Eva Schulz.

Die Podcast-Folge mit Bundeskanzler Olaf Scholz ist seit Sonntag, 3. April, in der ARD Audiothek, funk.net und auf weiteren Podcast-Plattformen veröffentlicht worden. In der ARD Mediathek ist eine Video-Version des Interviews zu sehen. Der Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion aller jungen Radioprogramme der ARD und funk unter der Federführung von N-JOY, dem jungen Radioprogramm des NDR. In "Deutschland3000" trifft Politikjournalistin Eva Schulz alle 14 Tage Menschen "irgendwo zwischen Pop und Politik".

