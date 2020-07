Stand: 03.07.2020 16:08 Uhr - NDR 90,3

Ohnsorg Theater setzt verstärkt auf Hochdeutsch

Nach der Corona-Zwangspause nimmt das Hamburger Ohnsorg-Theater den Spielbetrieb wieder auf. Die erste Premiere ist das hochdeutsche Stück "Tussipark" am 16. Juli, teilten die Verantwortlichen am Freitag mit, als sie ihre Pläne für die kommende Saison vorstellten. "Tussipark" ist eine Karaoke-Komödie über vier in einem Parkhaus eingeschlossene Frauen.

Nur 123 Plätze belegt

Gespielt werden darf in der jetzt startenden Saison nur, wenn die Corona-Bedingungen eingehalten werden. Konkret bedeutet das, nur 123 Plätze dürfen belegt sein. Das ist etwa ein Drittel aller Sitze im Saal. Zusammensitzen darf nur, wer zusammen wohnt. Zudem hat das Theater einen völlig neuen Spielplan aus dem Boden gestampft. Dabei sind weniger Schauspieler als vorher auf der Bühne. Die Inszenierungen sind kompakter.

Leichte Stoffe

Zunächst sind vor allem leichte Stoffe geplant, zum Beispiel die Gaunerkomödie "Twee as Bonnie un Clyde" und "Das Bärtchen", über einen Mann mit unfreiwillig rasiertem Hitlerbart.

Mit hochdeutschen Anteilen in den Stücken versucht das Ohnsorg-Theater auch in der kommenden Saison neue Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen. Erstmals sollen jetzt einige plattdeutsche Vorstellungen hochdeutsch übertitelt werden. Am Freitag wurde außerdem bekannt, dass die Schauspielerin Sandra Keck das feste Ohnsorg-Ensemble verlässt. Sie bleibt dem Haus aber als Gast auf der Bühne erhalten.

