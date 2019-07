Stand: 12.07.2019 13:53 Uhr

20 Jahre Bidla Buh: Großer Musikspaß im Ohnsorg

Gitarre, Ukulele, Bachtrompete, Tuba, Posaune, Xylophon, ein Mini-Klavier - alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, bespielen die drei Musiker von Bidla Buh schnell und vor allem witzig. Jetzt ist das preisgekrönte Hamburger Musik-Comedy-Trio, das sich nach einem Lied von Georg Kreisler benannt hat, im Hamburger Ohnsorg-Theater zu Gast.

von Daniel Kaiser

Von "Star Wars" über die "Liebe der Matrosen", Prokofjews "Peter und der Wolf" bis zu Stevie Wonder - und alles in 30 Sekunden. Die drei von Bidla Buh sind schnell und witzig. Sie kommen im Frack - ein textilisches Echo ihres früheren Vorbildes Max Raabe - und mit einer Wagenladung Instrumente. Die bespielen sie in atemberaubender Abwechslung. Plötzlich sind da sechs Hände an einer Gitarre, die das Instrument zupfen, streichen und klopfen. Es sieht aus wie eine indische Gottheit.

20 Jahre Bidla Buh: Musik-Comedy-Trio im Ohnsorg Hamburg Journal - 12.07.2019 19:30 Uhr Die drei Hamburger von Bidla Buh haben für ihre Musik-Comedy schon zahlreiche Preise bekommen. Jetzt geben sie mit ihrem Jubiläumskonzert ein Sommergastspiel im Ohnsorg-Theater.







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Donauwalzer mit Blasebalg

Die drei von Bidla Buh haben herrlich schräge Einfälle. Sie setzen sich auf einen Blasebalg. Auf und ab. Die Luft geht direkt in eine Melodika. Der "Flohwalzer" erklingt. Erst zaghaft. "Schneller!", ruft eine Frau aus dem Publikum. Gelächter! Der Donauwalzer geht da fast im Gekicher und Gegacker der Zuschauer unter. Überhaupt gelingt es dem Trio, das Publikum von der ersten Minute einzubeziehen. Unentwegt wird gelacht, mitgesungen und getanzt.

"Ein paar akrobatische Einlagen gibt es auch" NDR 90,3 - Kulturjournal - 10.07.2019 19:30 Uhr Autor/in: Kaiser, Daniel Mit einer Wagenladung voll Instrumente zeigt das Hamburger Trio Bidla Buh jetzt im Ohnsorg-Theater, wie viel Spaß Musik machen kann. Im Interview erzählen sie, wie sie auf ihre Ideen kommen.







5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Glöckchen im Schritt

Hans Torge Bollert ist der musikalische Tausendsassa des Trios, greift sich ein Instrument nach dem anderen und gibt den Conférencier mit Gel im Haar. Olaf Klindtwort ist auf Gitarre spezialisiert, obwohl sein "Freude, schöner Götterfunken"-Solo mit Glöckchen an Armen, am Hemd und im Schritt andere große Talente erkennen lässt. Und dann ist da noch der Percussionist Jan-Frederick Behrend, der als tumber kleiner Bruder Schlagzeuge und Xylophone in rauschhaftem Tempo bespielt. Dazu gibt es immer flotte Sprüche. Manche klingen erst einmal harmlos. Bei den Texten zum (wie eine Trompete gespielten) Gartenschlauch auf der Sommerwiese hätte manche Gouvernante bei näherem Hinhören rote Ohren bekommen müssen.

Zum Finale ein russischer Kaktus

"Dat du min Leevsten büst" erklingt in einer Grönemeyer- und einer Udo-Lindenberg-Version und "Mein kleiner grüner Kaktus" wird durch verschiedene musikalische Welten gespült - bis zum Finale: einer russischen Version mit Xylophon, das Jan-Frederick Behrend so schnell traktiert, das man die Schläger nicht mehr erkennen kann. Ein großer, kurzweiliger Sommerspaß!

20 Jahre Bidla Buh: Großer Musikspaß im Ohnsorg Seit 20 Jahren steht das Hamburger Trio Bidla Buh für Musik-Comedy. Im Ohnsorg Theater feiern die Musiker ihr Jubiläum mit einem bunten Programm mit Anspruch. Hinweis: Die Musiker Bidla Buh:

Olaf Klindtwort, Hans Torge Bollert und Jan-Frederick Behrend In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 12.07.2019 | 19:00 Uhr