Stand: 25.04.2025 10:44 Uhr Ohnsorg-Schauspielerin Edda Loges gestorben

Die Schauspielerin Edda Loges ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das langjährige Ensemble-Mitglied des Hamburger Ohnsorg-Theaters verstarb am 16. April, wie das Theater am Freitag mitteilte. Zuletzt spielte Loges 2023 die Großmutter in "Tüdelig in'n Kopp - Als Oma seltsam wurde". "Sie war nicht nur eine ganz wunderbare und wandelbare Schauspielerin (...), sondern auch ein ganz feiner Mensch: immer respektvoll, sensibel, neugierig und zugewandt", erklärte der Hamburger Ohnsorg-Intendant Michael Lang. Die gebürtige Bremerin begann ihre Karriere in ihrer Heimatstadt und spielte seit 1997 am Ohnsorg-Theater. | Sendebezug: 25.04.2025 10:40 | NDR 90,3

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch