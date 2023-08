Stand: 25.08.2023 15:56 Uhr Offener Brief zur Debatte um Umbau des Buddenbrookhauses

In einem offenen Brief an Stadtpräsident Henning Schumann kritisiert der Vorstand der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft den vorläufigen Stopp der Erweiterung des Buddenbrookhauses. Nachdem die Lübecker Bürgerschaft beschlossen hatte, dass ein mittelalterliche Kellergewölbe für den Umbau nicht durchbrochen werden darf, drohen bereits bewilligte Fördermittel des Landes in Höhe von 19 Millionen Euro zu verfallen. Unterzeichnet wurde der Brief u.a. von der Jury des Thomas Mann-Preises sowie den Preisträger*innen Ralf Rothmann und Mircea Cărtărescu. | Sendebezug: | 06.06.2023 19:20 | NDR Kultur