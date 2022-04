Stand: 30.04.2022 12:11 Uhr Offener Brief an Scholz: Prominente gegen Lieferung schwerer Waffen

Prominente appellieren in einem offenen Brief an Bundeskanzler Scholz, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Dem russischen Präsidenten Putin dürfe kein Motiv für eine Ausweitung des Krieges auf die NATO geliefert werden. Sie warnen vor der drohenden Gefahr eines dritten Weltkriegs. Zu den ersten Unterzeichnern gehören Schriftsteller, Schauspieler, Kabarettisten und Philosophen wie Martin Walser, Reinhard Merkel, Dieter Nuhr, Reinhard Mey, Lars Eidinger und Juli Zeh. Der Aufruf wurde auf der Website des Magazins "Emma" veröffentlicht und soll allgemein zur Unterzeichnung offenstehen.