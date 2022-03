Ökonom Marcel Fratzscher über die Folgen des Ukraine-Kriegs Stand: 18.03.2022 11:41 Uhr In seinem neuen Buch "Geld oder Leben" beschäftigt sich der Ökonom Marcel Fratzscher mit dem Verhältnis der Deutschen zum Sparen. Bei NDR Kultur à la carte sprach er auch über die Folgen des Ukraine-Kriegs.

Die Deutschen gelten als Weltmeister im Sparen und haben ein kritisches Verhältnis zu Schulden. Und sie sind äußerst ängstlich beim Thema Anlage und Altersvorsorge, so sie sich diese überhaupt leisten können. Prof. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, fordert in seinem neuen Buch "Geld oder Leben" einen anderen Umgang mit Geld. Seine These: "Unser irrationales Verhältnis zum Geld spaltet die Gesellschaft." NDR Kultur Moderator Philipp Cavert sprach mit ihm auch über die Folgen des Ukraine-Kriegs auf die globale Wirtschaft und unseren Alltag.

Philipp Cavert: Sie leiten das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung seit nunmehr bald zehn Jahren. Auch in der Annahme, dass Globalisierung besonders gut für den Weltfrieden sei. Gibt es daran jetzt Zweifel?

Marcel Fratzscher: Die Globalisierung ist sicherlich ein Grund, weshalb wir in dieser schwierigen Situation sind wie heute. Klar fragen sich manche, was hat denn der Ukraine-Krieg mit der Globalisierung zu tun? Eine ganze Menge. Beim grade mal 30 Jahre zurückliegenden Fall des Eisernen Vorhangs schrieb Francis Fukuyama, ein berühmter amerikanischer Politologe: Das Ende der Geschichte ist nun gekommen. Der Sozialismus ist gescheitert, der Kommunismus existiert nicht mehr, und die Demokratie, die Marktwirtschaft hat sich durchgesetzt. - Jetzt sind wir 30 Jahre weiter und realisieren, das hat sich als Wunschdenken erfüllt. Die Hoffnung war ja, durch diese gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit, die Abhängigkeit vom Wohlstand, würde ein Krieg nicht mehr möglich sein. Spätestens seit dem 24. Februar, aber eigentlich auch schon seit 2014 mit der Krim hätten wir wissen müssen das ist ein Wunschdenken. Das ist keine Realität.

Philipp Cavert: Ein zentraler Fehler der Globalisierung sei, dass Lieferketten auf Krisen nicht vorbereitet sind, haben sie gerade erst getwittert. Muss denn der Instrumentenkasten des Ökonomen neu ausgerüstet werden oder zumindest um einige Tabus erleichtert werden, die bisher gegolten haben?

Marcel Fratzscher: Ja. Ich bin überzeugt, dass die Globalisierung per se etwas Gutes ist. Deutschland ist vielleicht der größte Nutznießer dieser Globalisierung. Die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte. Man hat uns manchmal Exportweltmeister genannt, mit der Ansage, keiner ist so wettbewerbsfähig wie die deutschen Unternehmen. Aber wir müssen diese Globalisierung sozialer und klüger gestalten. Beide Elemente gehören dazu. Klüger - das ist das, was Sie angesprochen haben bei den Lieferketten. Wir können nicht sagen, es muss so billig wie möglich sein, sondern wir müssen eben die Lieferketten global darauf ausrichten: Was brauchen wir in Krisenzeiten? Wir realisieren mit der Pandemie und jetzt nochmals mit dem Russland-Ukraine-Krieg, dass wir diese Lieferketten zu simpel gebaut haben [...].

Und zweitens kommt das Soziale: Auch viele soziale Konflikte in Deutschland sind dadurch entstanden, dass es eben nicht nur Gewinner von der Globalisierung gibt, sondern auch viele Verlierer. Und diese Verteilungs-Dimension, dass Menschen ganz unterschiedlich betroffen sind, dass manche gewinnen und manche verlieren, das haben wir zu lange ignoriert. Das fällt uns jetzt auf die Füße, nicht nur im Konflikt mit Russland, sondern auch innerhalb unserer Gesellschaft.

Philipp Cavert: Die Corona-Pandemie ist noch nicht mal gebannt, da sprechen Ökonomen schon von anderen Ansteckungseffekten, nämlich den zwischen Gas- und Strompreisen. Der Krieg in der Ukraine verändert die bisherige Weltordnung fundamental. Und die Bürger, die merken es in erster Linie jetzt am Sprit. Mein Eindruck ist, es traut sich gerade kaum einer wirklich zu lamentieren, denn man weiß ja, woran es liegt und dass es anderen Leuten woanders viel schlechter geht. Ansonsten hätte es doch bestimmt jetzt einen Volksaufstand gegeben. Oder steht er uns noch bevor?

Marcel Fratzscher: Der Volksaufstand könnte uns noch bevorstehen. Spritpreise, Energiepreise, sind ein unheimlich sensibles Thema. Man erinnert sich an die Gelbwesten in Frankreich vor einigen Jahren. Das wurde ausgelöst auch durch eine Erhöhung der Steuern auf Sprit, auf Treibstoff. [...]. Wir Deutschen haben mehr als eine Liebesbeziehung zum Auto. Das bedeutet uns, glaube ich, mehr als in fast allen anderen Ländern. Jetzt sage ich mal sehr ketzerisch und ich weiß, da kriege ich Widerspruch: Nicht jeder muss mit dem Auto fahren, aber jeder muss heizen. Und jeder muss sich natürlich Nahrungsmittel besorgen, muss essen. Deshalb wäre für mich von den Prioritäten her noch mal wichtig zu sagen: Mehrwertsteuer auf den reduzierten Satz, die sieben Prozent auf null zu setzen, denn das würde vor allem die Kosten bei Nahrungsmittel, bei Dingen der Grundversorgung, den Menschen helfen zu entlasten. Das wären auf jeden Fall zwei Dinge, die die Politik tun könnte, um gerade Menschen mit geringem Einkommen zu schützen.

Es gibt diese Tage, Herr Professor Fratzscher allerhand Vorschläge: Heizung runterdrehen, spare fünf Prozent langsamer fahren noch mal fünf Baum das hat ihre DIW-Kollegin Claudia Kemfert vorgeschlagen. Kann es das sein? 'Frieren für den Frieden' haben auch manche Zeitungen schon getitelt.

Marcel Fratzscher: Ja, das gehört dazu, dass wir uns ehrlich machen. Denn das, was im Augenblick in der Diskussion ist, ist der schreckliche Krieg in der Ukraine. Viele sagen, wir sollten sofort von heute auf morgen überhaupt kein Gas und Öl mehr aus Russland importieren. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Denn die Entscheidung mag von Putin selber kommen und nicht von uns. Aber man muss auch sagen, wenn wir jetzt so schnell wie möglich von russischem Gas und Öl wegkommen wollen, dann reicht es nicht zu sagen, wir ersetzen das russische Gas und Öl durch andere Gas- und Ölquellen aus Saudi-Arabien oder den USA oder anderswo. Das funktioniert auch technisch gar nicht. Den größten Hebel, den wir haben, mit dieser Krise umzugehen, sind Einsparungen. Wir müssen weniger konsumieren. Und da hat die Politik, da haben auch wir als Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen 20 Jahren gepennt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir dürfen nicht nur sagen, kaufen wir die Energie woanders, sondern wir müssen letztlich auch den Gürtel enger schnallen, damit wir diese Krise bewältigen können.

