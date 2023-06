Stand: 19.06.2023 14:14 Uhr Öffentlicher Entscheid über Jugendliteraturpreis "Buxtehuder Bulle"

Mit einer öffentlichen Jurysitzung soll in der kommenden Woche darüber entschieden werden, wer in diesem Jahr den renommierten Jugendliteraturpreis Buxtehuder Bulle bekommt. Die Abstimmung im örtlichen Kulturforum ist am 27. Juni geplant, wie die Stadt am Montag mitteilte. Die Jury aus elf jugendlichen und elf erwachsenen Lesern wählte für die Shortlist "The Inheritance Games" (Jennifer Lynn Barnes), "Wie ein Herzschlag auf Asphalt" (Deb Caletti), "Nichts wird wie vorher sein" (Sera Milano), "Loveless" (Alice Oseman), "Dazwischen: Wir“ (Julya Rabinowich) und "In unserem Universum sind wir unendlich" (Sarah Sprinz). Die Schriftstellerinnen kommen aus den USA, England, Österreich und Deutschland. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die dänische Autorin Malene Sølvsten, die die Auszeichnung für ihren Roman "Ansuz - Das Flüstern der Raben" bekam.

| Sendebezug: | 19.06.2023 16:30 | NDR Kultur