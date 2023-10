Stand: 17.10.2023 14:22 Uhr Öffentliche Bibliotheken sollen auch sonntags öffnen

Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) dringt darauf, Bibliotheken auch an Sonntagen zu öffnen. Aus Pilotprojekten wisse man, dass der Bedarf nach frei zugänglichen, nicht-kommerziellen Orten groß sei, erklärte der Bundesvorsitzende des dbv, Volker Heller, anlässlich der Vorstellung des Berichts "Bibliotheken 2023" am Dienstag in Berlin. "Gerade Familien, Berufstätige, aber auch Alleinstehende strömen am Sonntag in die Bibliothek, um dort Zeit zu verbringen." Die Sonn- oder Feiertagsöffnung solle aber nicht verpflichtend werden, sondern freiwillig sein, so der dbv. | Sendebezug: | 17.10.2023 14:12 | NDR Kultur