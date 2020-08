Stand: 02.08.2020 07:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Objektkünstler Uecker feiert 90. Geburtstag nach

In Rerik (Landkreis Rostock) wird am Nachmittag der 90. Geburtstag Günther Ueckers gefeiert. Der Objektkünstler ist Ehrenbürger des Ostseebades und will auch selbst an der Feier teilnehmen. Uecker, der mit seinen Nagelwerken weltbekannt ist - wuchs auf der benachbarten Halbinsel Wustrow auf. "Ich wollte immer sehr alt werden und hatte nie einen Gedanken, jung zu sein. Ich versuchte doch, mich ständig zu wandeln und zu überwinden in meinen Vorurteilen und festen Meinungen", sagte Uecker im März im Gespräch mit NDR 1 Radio MV.

Günther Uecker in der Kunsthalle Rostock Nordmagazin - 29.05.2020 19:30 Uhr Seine Nagel-Objekte haben Günther Uecker international bekannt gemacht – in Rostock ist nun sein Werkzyklus "Huldigung an Hafez" zu sehen. Der 90-Jährige kam zur Eröffnung.







Daueraustellung im Gemeinschaftshaus

Uecker hatte schon am 13. März Geburtstag, die Festveranstaltung wurde aufgrund von Corona verschoben. Zu Gast ist Michael Kluth, ein Freund und Wegbegleiter Ueckers. Der Autor und Filmemacher liest aus seinem Buch "Poesie der Destruktion", Auszüge aus Gesprächen mit Uecker über einen Zeitraum aus mehr als 30 Jahren. Im Gemeinschaftshaus "Kösterschün" wird außerdem eine Dauerausstellung zu sehen sein. In Rerik unterstützt Uecker seit Jahren die St. Johannes-Kirchengemeinde, gestaltete auch die Glocken.

