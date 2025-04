Stand: 02.04.2025 07:30 Uhr Nussbaum-Haus zeigt neu entdeckte Bilder von Felka Platek

Drei bislang unbekannte Bilder von Felka Platek, der Ehefrau des in Auschwitz ermordeten Malers Felix Nussbaum, sind in Osnabrück zu sehen. Die Bilder zeigen Porträts von Mitgliedern einer mit dem Künstlerehepaar befreundeten Familie. Die hatte die Malerin und den Maler vor ihrer Deportation ins Vernichtungslager in ihrer Brüsseler Wohnung vor den Nationalsozialisten versteckt, sagte die Kuratorin des Nussbaum-Hauses, Anne Sibylle Schwetter, am Dienstag. Die Bilder sind ab sofort für die Öffentlichkeit zugänglich. Eine Nachfahrin der Familie, Maryvonne Collot, schenkte dem Museum nun die Bilder.| Sendebezug: 01.02.2025 06:30 | NDR Kultur