Stand: 13.04.2023 10:15 Uhr Notre-Dame: Wiedereröffnung am 8. Dezember 2024

Die Pariser Kathedrale Notre-Dame soll am 8. Dezember 2024 wiedereröffnet werden. Das verkündete Philippe Jost, Vizechef der Wiederaufbau-Behörde, in Paris. Untersuchungen der Bausubstanz hätten ergeben, dass die Mauern der Kathedrale trotz des Großbrands vom April 2019 stabil geblieben sind; ebenso die meisten erhaltenen Gewölbe. Die nördlichen und südlichen Querschiffe sowie die ersten Joche des Langhauses würden nun von ihren Gerüsten befreit, so Ex-General Jean-Louis Georgelin, der Leiter der Baustelle. Die Buntglasfenster und die große Orgel, die vom Brand verschont blieben, seien inzwischen gründlich gereinigt. Nach der Sicherungsphase beginne nun die Restaurierung im Inneren. | Sendebezug: | 13.04.2023 10:30 | NDR Kultur