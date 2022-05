Stand: 03.05.2022 07:19 Uhr Norwegische Band a-ha: Tour-Auftakt in Hannover

Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause hat das norwegische Trio a-ha am 2. Mai seine Tour "play hunting high and low live 2022" in Hannover gestartet. Insgesamt sechs Konzerte finden in Deutschland statt, darunter am 12. Mai in Hamburg. Mit der Tour feiert die Band ihr 1985 erschienenes Debütalbum "Hunting High and Low". Einige Songs aus dem Album wie "Take on me" wurden zu Welthits. Die Tour hatte bereits Ende 2019 in Mannheim begonnen, musste aber wegen der Pandemie unterbrochen werden.