Norman Reedus erhält eigenen Stern auf dem Walk of Fame

Der US-Schauspieler Norman Reedus hat seit Dienstag einen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Der Künstler kam mit seiner langjährigen Partnerin, der in Norddeutschland geborenen Diane Kruger, und seiner Mutter Marianne Reedus zum feierlichen Termin. Der 53-Jährige gilt als einer der am besten bezahlten Schauspieler Hollywoods. Besonders bekannt ist er für die Zombie-Serie "The Walking Dead". Seit elf Staffeln spielt Reedus darin eine der Hauptfiguren, Daryl Dixon. | 28.09.2022 14:00 N-Joy