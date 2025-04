Stand: 01.04.2025 13:19 Uhr "Nordlichter"-Wettbewerb sucht norddeutsche Nachwuchsfilmer

Das Förderprogramm "Nordlichter" sucht auch in diesem Jahr junge Filmemacherinnen und -macher aus Norddeutschland. Die Ausschreibung läuft ab sofort in Zusammenarbeit von Norddeutschem Rundfunk (NDR), der Moin-Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und der Nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen Bremen. Pro "Nordlicht"-Projekt stünden 1,15 Millionen Euro zur Verfügung. Bewerbungsende ist am 15. Mai. Bei der Bewertung der Projekte sollen die "eigene Handschrift" der Nachwuchsfilmer und ein norddeutsches Setting/Story im Vordergrund stehen. | Sendebezug: 01.04.2025 13:00 | NDR Kultur