Stand: 26.04.2023 11:55 Uhr "Nordischer Klang": Festival beginnt am 5. Mai in Greifswald

Das 32. Festival "Nordischer Klang" beginnt am 5. Mai. Bis zum 14. Mai wird Greifswald erneut das Zentrum für nordeuropäische Kultur aus Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Island und Estland. Neben Konzerten sind Lesungen, Ausstellungen, Filme und ein Wissenschaftsprogramm geplant, teilte Festivalleiter Marko Pantermöller mit. In diesem Jahr ist Schweden das Gastland. Einen inhaltlichen Schwerpunkt legt das Festival in diesem Jahr auf die Kultur der indigenen Gemeinschaft der Sámi. | Sendebezug: | 26.04.2023 12:40 | NDR Kultur