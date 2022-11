Stand: 24.11.2022 12:38 Uhr Norddeutsches Krippenmuseum in Güstrow feiert 15-jähriges Bestehen

Zwei Tage vor dem ersten Advent startet das Norddeutsche Krippenmuseum in Güstrow am Freitag in die Weihnachtssaison. Unter dem Motto "Krippen, Bräuche, Traditionen" wird in diesem Jahr das 15-jährige Bestehen des Museums in der Heilig-Geist-Kirche gefeiert. Präsentiert werden Krippen und Weihnachts-Traditionen aus unterschiedlichen Ländern. Ausgestellt werden aufgrund des eingeschränkten Platzangebots in der Heilig-Geist-Kirche 120 verschiedene Krippen. Der Fundus des Norddeutschen Krippenmuseums umfasst insgesamt fast 700 Krippen. | Sendebezug: | 24.11.2022 11:20 | NDR Radio MV