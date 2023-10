Stand: 08.10.2023 14:25 Uhr NordArt geht zu Ende - mehr als 100.000 Besucher

Auf dem weitläufigen Gelände der historischen Eisengießerei Carlshütter Werke ist am Sonntag die NordArt zu Ende gegangen. Mehr als 100.000 Menschen haben die NordArt seit Anfang Juni laut den Veranstaltern besucht. Rund 1.000 Kunstführungen wurden in der Zeit angeboten, es waren Werke von etwa 200 Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt zu sehen. Am Sonntag wurden zudem die Gewinnerinnen und Gewinner der Preise bekannt gegeben. Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an den slowakischen Künstler Lubo Mikle mit seinem Werk "Kuvyt". Dessen sechs, aufeinander montierte blaue und rote Container-Boxen schienen in einer der Hallen fast schon über dem Boden zu schweben. | Sendebezug: | 08.10.2023 16:30 | NDR Kultur