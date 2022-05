Stand: 26.05.2022 15:52 Uhr Nominierte für den Emder Drehbuchpreis bekanntgegeben

Die Nominierten für den mit insgesamt 12.000 Euro dotierten Emder Drehbuchpreis 2022 stehen fest. Die Jury habe drei Bücher mit Schwerpunkt auf den Herausforderungen junger Generationen und auf verschiedenen Familienkonzepten benannt, teilte ein Sprecher des internationales Filmfestes Emden-Norderney am Donnerstag mit. Auf der Shortlist stehen Drehbücher mit den Titeln "Smaragd", "Rohrpost Reloaded" und "Bis hierhin und nicht weiter". Der Preis wird am 10. Juni im Rahmen des Filmfestes in der Emder Johannes a Lasco Bibliothek vergeben.