Stand: 11.08.2022 07:57 Uhr Noch kein Datum für Eröffnung des Einheitsdenkmals in Berlin

Nach wie vor gibt es kein Datum für die Fertigstellung und Eröffnung des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin. Es soll vor dem rekonstruierten Berliner Stadtschloss an die friedliche Revolution von 1989 und die deutsche Wiedervereinigung erinnern. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien bedauere, dass das Denkmal nicht zum 3. Oktober fertiggestellt werden könne, erklärte eine Sprecherin von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Donnerstag in Berlin. Der Wettbewerbssieger habe vor kurzem darüber informiert, dass es Lieferschwierigkeiten bei der Stahlschale gebe.