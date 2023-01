Stand: 19.01.2023 07:27 Uhr Nino Haratischwili erhält die Carl-Zuckmayer-Medaille

Die deutsch-georgische Schriftstellerin und Theaterregisseurin Nino Haratischwili hat am Mittwochabend für ihre Verdienste um die deutsche Sprache die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. "Eine Stimme Osteuropas, die dringend gehört werden muss" - so nannte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Autorin. Eine Auszeichnung, die Nino Haratischwili erst einmal sprachlos gemacht habe, wie sie gestand. 1983 wurde die Schriftstellerin in der georgischen Hauptstadt Tbilissi geboren, hat inzwischen ihr halbes Leben in Deutschland verbracht und mehrere backsteindicke Romane verfasst. | 19.01.2023 06:20 | NDR Kultur