Stand: 15.11.2024 07:26 Uhr Nina Chuba und Bill Kaulitz bringen gemeinsamen Song raus

"Fata Morgana" heißt die neue Single von Nina Chuba, die vergangene Woche veröffentlicht wurde. Für eine Neuauflage holt sich die Musikerin prominente Unterstützung: Bill Kaulitz. "Wenn ich früher nicht Tokio Hotel und Bill Kaulitz gehört hätte, würde es den Song so wahrscheinlich gar nicht geben", schrieb die Musikerin auf Instagram. Kaulitz hatte die Single schon vor dem Feature auf TikTok beworben. In der Neuauflage singt der Frontmann von Tokio Hotel in Anlehnung an einen erfolgreichen Songtitel seiner Band: "Wie ein Geisterfahrer in die Nacht. Durch den Monsun der letzte Tag". | Sendebezug: 15.11.2024 06:00 | N-Joy