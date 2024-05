Niedersächsischer Staatspreis geht an Tekkal und Detering Stand: 30.05.2024 15:02 Uhr Der Niedersächsische Staatspreis geht dieses Jahr an Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal und an Literaturwissenschaftler Heinrich Detering. Die offizielle Verleihung ist am 4. Juni.

Die Veranstalter erwarten zur Preisverleihung rund 200 geladene Gäste im Congress Zentrum in Hannover. Das Preisgeld von 35.000 Euro werde unter den beiden Preisträgern aufgeteilt, so die Niedersächsische Staatskanzlei am Donnerstag. Düzen Tekkal ist von der Jury wegen ihrer eigenen Migrationsgeschichte als Preisträgerin ausgewählt worden. Sie wurde 1978 als Kind kurdischer Einwanderer in Hannover geboren. Die Autorin, Journalistin und Filmemacherin hat sich laut des Komitees in herausragender Weise mit den Themen Migration und Integration auseinandergesetzt. Vor allem ihre Aufarbeitung der Schicksale von im Irak verfolgten Jesiden habe internationale Beachtung gefunden, so die Jury. Außerdem lobte sie Tekkals Engagement gegen Extremismus und Islamismus.

Detering als prägender Literaturwissenschaftler geehrt

Heinrich Detering, ehemaliger Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, hat dem Komitee zufolge in herausragender Weise die deutsche Literaturwissenschaft geprägt. Er habe als Literaturkritiker, Übersetzer und Schriftsteller Aufmerksamkeit gefunden, so die Jury. Der Niedersächsische Staatspreis wird alle zwei Jahre verliehen. Seit 1978 werden mit ihm Personen ausgezeichnet, die sich in herausragender Weise in den Bereichen Kultur, Frauen, Soziales, Wissenschaft, Umwelt oder Wirtschaft engagiert haben. Zu den Preisträgern gehörte zuletzt der Komiker Otto Waalkes und Eske Nannen.

