Stand: 16.10.2023 16:40 Uhr Niedersachsen sucht beste Plattdeutsch-Songs 2023

Ob Rock, Pop, Punk, Metal oder Singer-Songwriter: Beim Musik-Wettbewerb "Plattsounds Bandcontest" sucht Niedersachsen zum 13. Mal die besten plattdeutschen Lieder des Jahres. Dabei gibt es einen Publikumspreis und einen Jury-Preis, wie die Kulturorganisation Ostfriesische Landschaft mitteilte. Das Online-Voting für den Publikumspreis ist jetzt freigeschaltet und läuft bis zum 5. November. Das Finale - der "Platt-Grandprix", steigt am 11. November bei einem Konzert im Kulturzentrum Zollhaus in Leer. Dort spielen zehn ausgewählte Bands live vor Publikum um Preisgelder. Die Jury entscheidet dann über das beste plattdeutsche Lied des Jahres. Der Nachwuchs-Wettbewerb ist Teil der Kampagne "Platt is cool". | Sendebezug: | 16.10.2023 15:30 | NDR 1 Niedersachsen