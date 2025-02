Stand: 21.02.2025 15:20 Uhr Niedersachsen: Mehr als zwei Millionen Euro für Theater- und Musikszene

Mit mehr als zwei Millionen Euro will das Land Niedersachsen in diesem Jahr und den kommenden Jahren die freie Theater-, Tanz- und Musikszene fördern. Alleine in diesem Jahr sollten beispielsweise 500.000 Euro an insgesamt 37 Theaterproduktionen gehen, teilte das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit. Bis 2027 sollen dann 27 weitere freie Theater und Spielstätten unterstützt werden. Darunter sind unter anderem das Figurentheater Osnabrück, das Theater Fadenschein in Braunschweig und die Eisfabrik in Hannover. | Sendebezug: 21.02.2025 17:15 | NDR Kultur