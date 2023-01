Stand: 27.01.2023 12:56 Uhr Niederlande: Höchstes Gericht soll «Gold der Krim» der Ukraine zusprechen

Der Generalstaatsanwalt der Niederlande hat dem höchsten Gericht des Landes in Den Haag empfohlen, den Kulturschatz der Skythen endgültig der Ukraine zuzusprechen. In der Regel folgen die Richter des Hohen Rates der Empfehlung. Angefangen hatte alles 2014 in Amsterdam mit einer Ausstellung des 2000 Jahre alten Goldschatzes der Krim, damals ein Teil der Ukraine. Im selben Jahr wurde die Krim von Russland annektiert. Amsterdam schickte nach Ende der Ausstellung die kostbaren Objekte nicht zurück, da zu klären war, wer nun rechtmäßiger Eigentümer war. Die Krim-Museen, nun unter russischer Verwaltung, fordern die Stücke zurück. Kiew beansprucht sie als ukrainisches Staatseigentum. Die Kunstschätze werden an einem geheim gehaltenen Ort in den Niederlanden aufbewahrt. | 27.01.2023 13. Uhr | NDR Kultur