Stand: 09.08.2022 13:17 Uhr Japanischer Modeschöpfer Issey Miyake mit 84 Jahren gestorben

Der japanische Modeschöpfer Issey Miyake ist tot. Der Gründer der nach ihm benannten Modemarke starb bereits am Freitag im Alter von 84 Jahren. Wie die Zeitung "Asahi Shimbun" und andere japanische Medien berichteten, starb Miyake an Leberkrebs. Die Beerdigung hat bereits stattgefunden. Miyake gehörte zu einer Gruppe junger japanischer Designer, die sich ab Mitte der 70er-Jahre in Paris einen Namen machten. Er war im April 1938 in Hiroshima geboren worden und überlebte im Alter von sieben Jahren den US-Atombombenabwurf auf seine Heimatstadt im August 1945.