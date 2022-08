Stand: 09.08.2022 08:18 Uhr Nicki Minaj erhält Ehrenpreis bei MTV Video Music Awards

Die Rapperin und Songschreiberin Nicki Minaj soll bei der Verleihung der MTV Video Music Awards Ende August einen Ehrenpreis erhalten. Die Sängerin wird mit dem "Michael Jackson Video Vanguard Award" ausgezeichnet, wie der US-Musiksender bekannt gab. Bei der Preisgala am 28. August in Newark (US-Bundesstaat New Jersey) soll die 39-Jährige auch erstmals seit vier Jahren bei dieser Show wieder live auftreten.