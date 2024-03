Stand: 10.03.2024 06:48 Uhr New Yorker MoMA zeigt große Ausstellung über Käthe Kollwitz

Das New Yorker Museum of Modern Art widmet der Zeichnerin, Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz (1867-1945) ab 31. März eine große Ausstellung. Es ist die erste New Yorker Retrospektive um die bedeutendste deutsche Künstlerin des 20. Jahrhunderts und zugleich die größte US-Schau zu Kollwitz seit mehr als 30 Jahren, so das MoMA. Sie dauert bis 20. Juli und umfasst etwa 120 Zeichnungen, Drucke und Skulpturen aus öffentlichen und privaten Sammlungen in Nordamerika und Europa. Neben dem MoMA widmen unter anderen auch Museen in Kopenhagen, Frankfurt und Bielefeld in diesem Jahr Käthe Kollwitz eigene Ausstellungen. | Sendebezug: 10.03.2024 15:30 | NDR Kultur