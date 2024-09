Stand: 29.09.2024 09:47 Uhr New Yorker MoMA feiert Oldenburger Künstler Thomas Schütte

Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) ehrt den in Oldenburg geborenen Künstler Thomas Schütte mit einer großen Ausstellung. Die Retrospektive zeigt mehr als 100 Werke des 69-Jährigen aus mehreren Jahrzehnten - darunter Skulpturen, Zeichnungen, Drucke und architektonische Entwürfe. Schütte sei einer der "bedeutendsten derzeit arbeitenden Bildhauer", so das MoMA. Bereits vor der offiziellen Eröffnung besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Schau, als er wegen eines Gipfels der Vereinten Nationen in New York war. Die Retrospektive soll noch bis zum 18. Januar zu sehen sein. | Sendebezug: 29.09.2024 10:30 | NDR Kultur