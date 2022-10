Stand: 01.10.2022 08:31 Uhr New Yorker Metropolitan Museum feiert Karl Lagerfeld

Das Metropolitan Museum of Art in New York feiert im kommenden Jahr posthum den 2019 verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld. In der Ausstellung “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” sollen im Frühjahr rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers zu sehen sein. "Karl Lagerfeld war eine der fesselndsten, produktivsten und wiedererkennbarsten Kräfte in Mode und Kultur, bekannt sowohl für seine außergewöhnlichen Entwürfe und seine nimmermüden kreative Arbeit als auch für seine legendäre Persönlichkeit", sagte Max Hollein, der österreichische Direktor des Museums. | 30.09.2022 17:50 | NDR Kultur |