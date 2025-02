Stand: 04.02.2025 14:29 Uhr New York: Erste große Caspar-David-Friedrich-Schau

Zum ersten Mal wird der deutsche Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) mit einer großen Ausstellung in den USA geehrt. Von Samstag an bis zum 11. Mai zeigt das Metropolitan Museum in New York Dutzende Werke des Romantikers, der im vergangenen Jahr 250 alt geworden wäre. "Dies ist der Moment für ein amerikanisches Publikum, Caspar David Friedrich zu sehen und zu verstehen", sagte Museumsdirektor Max Hollein. Die Schau mit dem Titel "Caspar David Friedrich: The Soul of Nature" (Die Seele der Natur) widmet sich Hollein zufolge der Art und Weise, wie Friedrich Landschaften spirituell und emotional erschlossen hat. | Sendebezug: 04.02.2025 14:40 | NDR Kultur