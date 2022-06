Stand: 11.06.2022 08:10 Uhr Neustrelitz zeigt Retrospektive von Bildhauer Uwe Maroske

In der Schlosskirche in Neustrelitz wird am 11. Juni eine Sonderausstellung eröffnet. Sie ist dem 2020 verstorbenen Bildhauer und Initiator der Skulpturengalerie Uwe Maroske gewidmet. Die Retrospektive zeigt etwa 30 Arbeiten von Maroske. Nach 46 Ausstellungen mit Werken von unter anderem Ernst Barlach und Käthe Kollwitz wird sie die letzte Skulpturenausstellung in der Schlosskirche sein. Das Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz, das die Organisation der Schlosskirche übernommen hat, will sich ab 2023 anderen Kunstformen öffnen. Die Ausstellung wird bis zum 3. Oktober geöffnet sein.