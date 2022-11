Fünf Traditionen kommen auf der Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes neu hinzu - vier weitere Formen werden als bedroht eingestuft. Darüber entschied der Ausschuss der Weltkulturorganisation am Dienstag in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Neu aufgenommen werden demnach die Bärenfeste in den Pyrenäen (Andorra, Frankreich), die traditionelle chinesische Tee-Verarbeitung, die traditionelle Kampfkunst Kun Lbokator aus Kambodscha, das Wissenssystem von vier indigenen Völkern aus Mexiko sowie das Fest des Heiligen Tryphon und des Kettentanzes Kolo (Kroatien).

| Sendebezug: | 29.11.2022 18:25 | NDR Kultur

Bitte scrollen, um weiterzulesen