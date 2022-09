Stand: 10.09.2022 14:22 Uhr Neun Tage Kunstfestival in der Altstadt von Hann. Münden

Am 1. Oktober beginnt in Hann. Münden das neuntägige Kunstfestival "Denkmalkunst - Kunstdenkmal". Zum siebten Mal setzten lokale, überregionale und internationale Künstler Fachwerkhäuser, Kirchen, Türme, Keller, Höfe und Plätze künstlerisch in Szene, teilten die Initiatoren mit. Ziel des Festivals sei es, die historische Altstadt als wichtiges Flächendenkmal in Südniedersachsen zu schützen, zu beleben und zu gestalten. Insgesamt nehmen an dem preisgekrönten und ehrenamtlich organisierten Festival in diesem Jahr 134 Künstler teil.