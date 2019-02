Stand: 06.02.2019 16:00 Uhr

Neun Museen mit Gütesiegel ausgezeichnet

Neun Museen aus Niedersachsen und Bremen haben am Mittwoch das Museumsgütesiegel erhalten. Das Siegel ist nicht nur eine Auszeichnung sondern unterstützt die Museen dabei, sich weiterzuentwickeln und die eigene Arbeit kritisch zu bewerten. Das Museumsgütesiegel soll die Museen anregen, ihre Konzepte immer wieder neu zu reflektieren und Änderungsprozesse anzustoßen, wie Niedersachsens Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler (CDU) sagte. "Alle hier ausgezeichneten Museen leisten einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in Niedersachsen und Bremen." Das Wissenschaftsministerium hatte das Gütesiegel im Jahr 2006 gemeinsam mit dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen und der Sparkassenstiftung ins Leben gerufen. Es ist für jeweils sieben Jahre gültig.

Folgende Museen haben das Museumsgütesiegel 2019-2015 erhalten

Karte: Diese Museen bekommen das Museumsgütesiegel

Fachleute analysieren die Stärken und Schwächen

Jedes Jahr nehmen zehn bis 15 Einrichtungen das Angebot des Gütesiegelprozesses wahr, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Während der Teilnahme stehe ihnen das umfangreiche Beratungs- und Schulungsangebot des Museumsverbandes zur Verfügung. Fachleute begleiten eine Selbstevaluation des Museums und durchleuchten den Betrieb auf seine Stärken und Schwächen - alles auf Basis der Standards des Deutschen Museumsbundes. Das Gütesiegel trage dazu bei, die Qualität und Zukunftsfähigkeit der Museen zu sichern, sagte der Direktor der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, Johannes Janssen. Gleichzeitig werde die Vielfalt der Museumslandschaft gestärkt. Seit 2006 haben 126 Museen die Qualifizierung erhalten, 39 darunter bereits zweimal.

"Weiterentwicklung ist für alle kräftezehrend"

"Das Schöne an dem Gütesiegelprozess ist, dass jeder Teilnehmer - vom kleinen Heimatmuseum bis hin zu großen Einrichtungen - auf seine individuellen Schwachstellen eingehen und sich aus der aktuellen Situation heraus weiterentwickeln kann", sagte Rolf Wiese, der Vorsitzende des Museumsverbandes. Diese Weiterentwicklung könne für die großen Museen ebenso kräftezehrend sein wie für kleine Heimatmuseen. Am Ende profitierten aber alle Teilnehmer gleichermaßen.

Museen schätzen die Selbstreflektion

Auch die Museen schätzen die Reflektion der eigenen Arbeit, wie Ilka Erdwiens von der Kunsthalle Emden erklärte. Dieser prüfende Blick sei besonders wichtig und gewinnbringend in einer Zeit, in der eine hohe Taktung im Berufsalltag sowie ein rasanter gesellschaftlicher und technischer Wandel die Mitarbeiter über alle Maße vereinnahme, so Erdwiens.

