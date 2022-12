Stand: 27.12.2022 09:07 Uhr Neujahrskonzert-Dirigent Welser-Möst meidet Silvestertrubel

Der 62-jährige Dirigent des Wiener Neujahrskonzerts 2023 Franz Welser-Möst verbringt den Jahreswechsel lieber im Bett als im Partytrubel. Er freue sich auf das nächste Wochenende, an dem er mit den Wiener Philharmonikern zu Silvester und am Neujahrsmorgen auftritt. Normalerweise verbringe er den diesen Abend sehr ruhig mit Freunden und mit seiner Frau, sagte er der DPA: "Weil ich Massenbelustigungen nicht mag, gehe ich eher aus Protest vor Mitternacht ins Bett". NDR Kultur überträgt das Wiener Konzert am 1. Januar ab 11:15 Uhr live im Programm. | Sendebezug: | 27.12.2022 10:20 | NDR Kultur