Stand: 02.11.2023 14:45 Uhr Neues Testament in zeitgemäßem Plattdeutsch erschienen

Die Evangelisch-reformierte Kirche hat eine aktuelle Übersetzung des Neuen Testaments in ostfriesischem Plattdeutsch herausgegeben. Das Projekt hat der ehemalige reformierte Kirchenpräsident Jann Schmidt geleitet, unterstützt von einem Team plattdeutsch sprechender Pastorinnen und Pastoren. Über zwei Jahre habe das Team die biblischen Texte Vers für Vers durchgearbeitet, um sie zeitgemäß zu übersetzen, sagte Schmidt bei der Vorstellung am Donnerstag in der Großen Kirche Leer. Erschienen ist das 720-seitige "Neei Testament" im Solinger Foedus-Verlag. | Sendebezug: | 2.11.2023 15:30 | NDR Kultur