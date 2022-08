Stand: 20.08.2022 12:18 Uhr Neues "Sams"-Buch angekündigt

Am 13. September erscheint mit "Das Sams und die große Weihnachtssuche" der elfte Band von Paul Maars Sams-Reihe, wie der Oetinger Verlag in Hamburg mitteilte. "Ich wollte eine Sams-Geschichte für eine Weihnachts-Anthologie schreiben. Die Geschichte wurde länger und immer länger - bis ich dachte: Da kann ich eigentlich ein neues Buch daraus machen", so der Autor. Mit sechs Millionen verkauften Büchern sowie Adaptionen für die Bühne und das Fernsehen ist das Sams die erfolgreichste Kinderbuchfigur des Autors Paul Maar.